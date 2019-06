Preso ao tentar arremessar drogas na Máxima

José Roberto/Capital News Jovem estava acompanhado de duas pessoas que fugiram

Foi preso em flagrante um jovem de 18 anos, tentando arremessar maconha para dentro do Presídio de Segurança Máxima da Capital. O caso aconteceu na segunda-feira (3) no Jardim Noroeste.

O jovem relatou para a polícia havia sido contratado por um detento para arremessar as drogas por cima do muro. Ele foi preso em flagrante com três porções de maconha enrolada em fitas adesivas. Além do autor tinha outras três pessoas, porém fugiram quando avistaram a viatura policial.

Ao ser preso ele não revelou por qual interno foi contratado. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da região central.