Presidiários escondiam celular até em vassoura e dentro de mesa

Divulgação/Assessoria Na tentativa de burlar a vistoria, internos escondem aparelhos pelo presídio

Evitando levar os conteúdos proibidos para dentro das celas, internos da penitenciaria de Bataguasse e São Gabriel, procuram esconde-los pelo presídio.



Em Bataguassu, aparelho celular foi encontrado entre as cerdas da vassoura no banheiro da penitenciaria.

Já em São Gabriel, agentes encontraram os celulares dentro do tampo da cela 5, onde era colocada a televisão.



Com o empenho dos agentes em apreender os conteúdos proibidos nas penitenciárias do Estado, as vistorias tem se intensificado recolhendo assim grande parte dos materiais escondidos pelos presos.