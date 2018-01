Presidiário de 24 anos morre em cela do Presídio de Trânsito na Capital

O presidiário Jean Charles da Silva, 24 anos, morreu na cela que ocupava no Presídio de Trânsito, que fica no complexo penitenciário, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ele estava preso desde março do ano passado, pelo crime de receptação.

Vanderlei Aparecido/Arquivo Capital News Presídio de Trânsito de Campo Grande

Conforme o Boletim de Ocorrência, a morte de Jean ocorreu por volta das 8h30min desta quarta-feira (10). Momentos antes de aparecer morto, ele estava bastante agitado, possivelmente, por causa do consumo de entorpecentes.

Na mesma cela havia outros 11detentos, os quais chamaram agentes penitenciários e avisaram que Jean havia morrido.

O corpo do presidiário foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exame que vai comprovar a causa da morte. O caso é investigado.