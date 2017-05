Presa, mãe que obrigou filha a praticar aborto

Reprodução/PCMS Aline Sinnott, delegada da deaij, responsável pela investigação

A mãe de uma adolescente de 17 anos foi presa na tarde de ontem (16), sob suspeita de ter induzido a filha à prática de aborto. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, a pedido da Polícia Civil, com base na ocultação de provas e falsos testemunhos identificados no decorrer da investigação.





Durante coletiva de imprensa, a Delegada Titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij), Aline Sinnott, responsável pelo caso, declarou que, durante as diligências, ficou comprovado que a adolescente foi induzida pela mãe à prática do crime, com o auxílio de mais três pessoas.

Divulgação/Polícia Civil O feto foi encontrado enterrado no quintal da residência



De acordo com a Delegada, a denúncia chegou até a Polícia Civil através do namorado da adolescente. Segundo ele, a mãe desaprovava o namoro dos dois, e tomou a decisão logo após a adolescente contar sobre a gravidez.



Segundo a denúncia, após tomar conhecimento da situação, a mãe da adolescente contou com a ajuda de um pedreiro e de uma enfermeira, apontados pela Delegada como os responsáveis pela aquisição do medicamento Citotec, de uso hospitalar restrito. O comprimido chega a custar cerca de R$200.



A mãe foi indiciada por aborto praticado por terceiros, corrupção de menores e ocultação de cadáver;



O pedreiro por tráfico de drogas, associação para o tráfico, ocultação e participação no aborto; A enfermeira por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A polícia apura o envolvimento de uma quarta pessoa, que mentiu durante as investigações.



Ainda serão realizadas novas diligências.