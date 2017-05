Após a investigação da Polícia Federal na Operação Máquinas de Lama, 4ª fase da Operação Lama Asfaltica, foi decretado que André Puccinelli, ex-gorvernador de Mato Groso do Sul deveria pagar fiança de RS 1 milhão de reais, o prazo para o mesmo é até hoje (15) ás 18h. Além disso, Pucinelli está sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica, o que foi decidido pela justiça como uma alternativa á prisão.





Deurico/Capital News Prazo para ex-governador de Mato Grosso do Sul pagar fiança termina hoje às 18h

O ex-governador foi citado na operação que com base nos materiais colhidos nas fases anteriores da operação, comprovam indícios de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a servidores públicos. A estimativa é de que a organização criminosa tenha causado prejuízos que chegam a R$ 150 milhões, segundo a Polícia Federal.



O Jornal Capital News entrou em contato com Renê Siuf, advogado do Puccinelli que disse não estar na cidade. Ainda de acordo com ele, ainda não sabe o que será feito com o pedido de fiança que vence hoje, já que os bens do seu cliente estão bloqueados.



Máquinas de Lama

A operação deflagrada ontem (11) pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União (CGU) e Receita Federal é resultado do trabalho da investigação realizada com base nos materiais colhidos nas fases anteriores da operação. Entre os crimes investigados, foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a servidores públicos. A estimativa é de que a organização criminosa tenha causado prejuízos que chegam a R$ 150 milhões.