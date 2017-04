Populares amarram ladrão em grade até a chegada da polícia no bairro Aero Rancho

Deurico/Capital News Bandido foi encaminhado para a DEPAC do bairro Piratininga

Um homem de 22 anos foi detido por populares, na noite de ontem (29), após roubar o celular de uma mulher no bairro Aero Rancho, região sul de Campo Grande.



Segundo o boletim de ocorrência, Douglas Garcia de Moraes, teria roubado o celular de uma mulher de 32 anos com o emprego de uma faca, ao passar pela Rua Jacob Salvador Zveibil a vitima reconheceu o ladrão a e pediu ajuda de populares para capturar o bandido até a chegada da viatura.



Ao chegar ao local, os policiais encontraram o autor do roubo deitado ao solo com as mãos amarradas e preso a uma grade com vários curiosos ao redor. Encaminhado para a Depac o ladrão se queixava de dores na mão direita, face e região torácica, Douglas foi encaminhado para a UPA Aero Rancho e após receber alta foi novamente levado para a delegacia.