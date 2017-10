Policial pula em rio e salva mulher que se afogava e era levada por correnteza

Tamanho do texto

Divulgação A foto mostra outra situação de resgate que aconteceu no mesmo ponto onde a mulher quase morreu afogada

Mulher, que não teve o nome divulgado, foi salva de afogamento por policial militar ambiental, nesta quinta-feira (5), no rio Amambai, em Naviraí. A vítima, segundo informações, era levada por correnteza no momento em que o policial viu e saltou na água para fazer o resgate.

Conforme informações da Polícia Militar Ambiental (PMA), o local onde o fato aconteceu é denominado Cachoeira do Pirapó. A mulher, que estava acompanhada de seus familiares, não sabe nadar e tomava banho quando foi arrastada por forte correnteza para o meio da calha do rio e começou a se afogar.

O Policial realizava patrulhamento a pé quando deparou-se com a cena. Ele conseguiu retirá-la da calha do rio, porém, a mulher já havia ingerido muita água e apresentava pouca reação. Além de estar desorientada.

Na margem do rio, depois de alguns momentos, a mulher recuperou-se e se recusou a ir à cidade para receber atendimento médico. Ainda de acordo com as informações, nenhum dos familiares havia percebido que a mulher fora arrastada e nem notaram a gesticulação dela pedindo socorro.