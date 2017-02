Policial Militar é preso em flagrante após roubo de veículo em Campo Grande

Duas pessoas, entre elas um Polícia Militar, foram presas em flagrante suspeitas de roubarem um veículo Golf de cor preta, na região do bairro Universitário, em Campo Grande, na noite de terça-feira (7). O segundo preso é primo do PM. O veículo foi recuperado após perseguição do dono com ajuda de um desconhecido, que acionaram a polícia.



Segundo boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 22h, próximo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário. A vítima revelou que havia estacionado no local aguardando um possível comprador do veículo e de um aparelho celular que havia anunciado. O encontrado marcado pelo aplicativo de mensagens WhatsApp não chegou a acontecer, pois o homem de 30 anos foi abordado pela dupla que estava um veículo Corsa de cor cinza.



Ainda de acordo com a vítima, os dois teriam passado duas vezes por ele, encarando e parando em seguida. Um dos ocupantes do veículo desembarcou e, se apresentando como policial, afirmou que levaria o carro por estar em situação irregular. Ao solicitar identificação do PM, o mesmo apenas apresentou um papel que, segundo o dono do carro roubado, não dava para entender nada.



Após insistir pela identificação, o policial teria levantado a camisa e mostrado sua arma, dizendo “isso aqui é a prova de que sou polícia”. Logo em seguida o PM assumiu a direção do veículo e saiu em alta velocidade sentido bairro Itamaracá. Já o condutor do Corsa deixou o local pelo sentido contrário.



Com ajuda de um motorista que passava pelo local, a vítima conseguiu seguir o veículo Golf e acionar ajuda policial. Depois de ser avisada da localização do automóvel, uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar avistou o veículo próximo de uma universidade na região do Macro Anel.



Condutor percebendo que seria abordado tentou fugir dos policiais empreendendo fuga em alta velocidade, chegando a invadir a contra mão da rodovia. Abordagem foi realizada já na Rua Rio Turvo, no Jardim Veraneio, sendo que o condutor precisou ser contido e algemado.



A arma do autor foi identificada como sendo uma pistola MD5, EKA19823, calibre .40, de propriedade da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Após confirmação do cargo como soldado da PM, a algema foi retirada do suspeito, que foi mantido em custódia.



Primo do PM foi chamado no local e, como contaram versões diferentes do caso, foi dado voz de prisão para ambos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga, onde o caso foi registrado.