Policial é alvejado com tiros de arma de fogo na fronteira

Um policial sofreu uma tentayiva de homicídio no final da manhã desta sexta-feira (9) no bairro Virgem de Caacupe enquanto estava dentro de um veículo CW Gol de cor vermelha após ser surpreendido por um suspeito armado em Pedro Juan Caballero.





Divulgação/Porã News A vítima foi levada até uma clinica particular da cidade

Segundo informações do site Porã News, dois homens chegaram, por volta das 11h, ao lado do carro do agente de policia e um dos homens efetuou disparos contra o agente que tentou revidar atirando contra os homens.



Um dos suspeitos foi baleado pelo policial. Além deles, dois alunos de uma escola próxima ao local do crime, também foram atingidas durante a troca de tiros.



A vítima ainda foi socorrida e levada até uma clinica particular da cidade, já um dos suspeitos atingidos pelo tiro foi encaminhado para o Hospital Regional.