Policiais recuperam caminhão roubado há quatro anos

Caminhão Volvo/FH 6x2t, roubado há pouco mais de quatro anos, foi recuperado por policiais rodoviários federais, no quilômetro 33 da BR-163, em Eldorado, nesta segunda-feira (1).

Divulgação Caminhão foi apreendido e levado à Polícia Civil, onde o caso é investigado

Equipe atuava no trecho da rodovia quando deu ordem de parada ao motorista, de 37 anos, e, em vistorias foi constatado sinais de adulteração. As placas que estavam eram de Barracão (PR), mas as originais eram de Flor da Serra do Sul, cidade do mesmo estado.

No sistema policial, verificou-se que o caminhão tinha registro de roubo no dia 15 de julho de 2013.

O motorista foi preso pelo crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.