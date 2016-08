Policiais prendem suspeitas de assaltarem idosa em ônibus da Capital

Policiais da 1ºDP de Campo Grande prenderam na tarde de ontem (29), duas mulheres suspeitas de terem furtado carteira de uma senhora, 62 naos, que estava dentro de um ônibus da Capital.Após o crime as mesmas realizaram compras pelo comércio da região central.

Divulgação Uma das suspeitas do crime. Delegada reuniu a imprensa para esclarecer o caso

Hoje (30), a delegada Dra. Daniella Kades falou sobre o caso para a imprensa durante uma coletiva que aocnteceu no final da manhã na 1ºDP da Capital.

Por meio de informações, e após analisarem imagens de vídeo monitoramento, investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) se deslocaram até o comércio Alemão, Rua Calógeras, onde as suspeitas estariam comprando diversos produtos alimentícios em grande quantidade com o uso dos cartões furtados. Além disso, as duas mulheres realizaram compras em outras lojas, como nas Lojas Americanas e Comercial Paulista, gastando um total de 370 reais. Com elas ainda foram encontrados uma importância de 481 reais, oriundos de saques de um dos cartões da vítima, além da nota de um aparelho de celular Samsung J5 no valor de 1049 reais.

Ontem, as Suspeitas receberam voz prisão ainda no local e foram conduzidas até a 1ªDP para prestarem esclarecimentos, onde a Autoridade Policial realizou os procedimentos legais de flagrante delito.