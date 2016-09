Policiais prendem homem que faria entrega de celulares em presídio

Divulgação/Dourados News Os policiais militares apreenderam 17 aparelhos de telefone celular e vários fones de ouvidos

Na madrugada desta segunda-feira (26) policiais militares apreenderam 17 aparelhos de telefone celular e vários fones de ouvidos que seriam arremessados para o interior da Penitenciária Estadual de Dourados (PED).



Os agentes encontraram os objetos com um jovem de 20 anos, morador do bairro Jardim Água Boa, nas proximidades do complexo penitenciário. Em depoimento o homem disse que receberia R$ 1 mil pela entrega no presídio.



O caso foi encaminhado para o 1º Distrito Policial.