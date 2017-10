Policiais perseguem traficante por 40 km e apreendem mais de meia tonelada de maconha

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Droga era levada em Cruse

Policiais rodoviários federais apreenderam mais de meia tonelada de maconha nesta quinta-feira (5), na BR-267, em Guia Lopes da Laguna. O traficante, de 27 anos, tentou fugir, inicialmente, mas houve perseguição que durou cerca de 40 quilômetros e ele foi preso em flagrante.

Conforme informações da polícia, equipe deu ordem de parada a um Cruze, com placas aparentes de Campo Grande, mas o motorista não obedeceu e empreendeu fuga. Houve perseguição e alguns quilômetros à frente, com o apoio da Polícia Militar de Nioaque, foi feita a abordagem do condutor.

Em vistorias no automóvel foram localizados 670 quilos de maconha. O motorista declarou que havia pegado a carga de entorpecente em Ponta Porã e a levaria até a cidade de Ribas do Rio Pardo, onde receberia pelo transporte.

O automóvel, juntamente com o condutor e a droga, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Nioaque.