Policiais interceptam cocaína em ônibus de linha internacional em MS

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Oito quilos de cocaína eram levados pelo motorista do ônibus

Policiais rodoviários federais interceptaram cocaína que era levada por passageiro de ônibus de viagem de linha internacional. O flagrante foi nesta terça-feira (22), na BR-262, em Miranda.

De acordo com informações, equipe deu ordem de parada em fiscalização perto do quilômetro 600 da rodovia ao motorista do meio de transporte, que apresentou certo nervosismo diante dos policiais.

A atitude levantou suspeita e em buscas pelo ônibus foram encontrados sete pacotes de cocaína que totalizaram oito quilos da droga.

O motorista, de 34 anos, declarou que pegou a droga em Porto Soares, na Bolívia, e a levaria para São Paulo (SP). Ele receberia a quantia de e U$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos dólares americanos) pelo transporte.

Preso por tráfico internacional drogas, o homem foi encaminhado à Polícia Federal em Campo Grande.