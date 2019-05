Policiais durante operação apreendem 1,6 tonelada de maconha

Divulgação/PMR

Policia militar durante blitz apreendeu um caminhão que ia para Três Lagoas na ultima quarta-feira (1º), durante fiscalização na rodovia MS-276, no Distrito de Amandina.

Divulgação/PMR Policiais desconfiaram da conduta do motorista que ficou nervoso na hora da abordagem



O motorista foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária transportando 1,6 tonelada de maconha segundo o boletim de ocorrência o destino da droga era Três Lagoas e a prisão foi imediata.



O homem, que dirigia um caminhão baú, com placa da cidade de São Paulo, demonstrou nervosismo quando foi parado pela fiscalização. Desconfiados, os policiais realizaram vistoria no veículo e na carga de placas e aquecedores solares. A droga estava armazenada em 28 fardos e estava escondida no fundo do caminhão baú. O condutor, morador de Birigui, no estado de São Paulo, disse que pegou a droga em Itaquiraí e a levaria para Três Lagoas.



O homem confirmou que receberia como pagamento o caminhão usado na tentativa de levar a droga. O homem, o veículo e a droga foram levados à Delegacia de Polícia em Ivinhema.