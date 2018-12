Policiais do Choque prendem associação criminosa e recuperam carro roubado

Tamanho do texto

Divulgação/BP Choque Fiesta tinha registro de roubo

Policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar prenderam três integrantes de uma associação criminosa e recuperaram um carro que tinha registro de roubo. O fato foi nesta sexta-feira (7), em uma casa na rua Balboa, no Indubrasil, em Campo Grande.

Conforme as informações, policiais atuavam pela região viram no terreno de uma casa um carro Fiesta, cor preta, de Água Clara. Em consulta aos dados placas, constataram que havia registro de roubo no dia 1 de dezembro deste ano.

A equipe de policiais entrou no terreno e neste momento um dos moradores correu. Ele foi abordado já em uma mata depois de levar um tombo e era foragido da Colônia Penal, segundo a polícia. Havia no imóvel ainda um casal que também foi preso. No quintal havia uma motocicleta Titan, a qual uma testemunha disse ter sido tomada pelos dois como pagamento de drogas.

A mulher tem 22 anos, o marido 35 e o outro preso, 36. Todos foram levados à delegacia de Polícia Civil.