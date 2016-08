Polícia registra mais um assalto na madrugada em Três Lagoas

Inconformado por ter sido vítima de um assaltado na madrugada desta quinta-feira (25), um homem de 30 anos, seguiu a dupla de bandidos que o abordou e com a ajuda de populares deteve um suspeito até a chegada da Polícia Militar.



O caso aconteceu quando a vítima caminhava pela ciclovia da avenida Filinto Muller, e na altura do numeral 2275, foi abordado por dois homens, um deles armado com uma faca, e com violência exigiu que a vítima desse o dinheiro. O autor passou a vasculhar as vestes da vítima, subtraindo do bolso das calças do homem, uma nota de R$10 e em seguida saiu correndo.

Apesar de ter se assustado com a ação dos bandidos, a vítima passou a acompanhar a dupla, até conseguir acionar a Polícia Militar, foi quando avistou um dos homens adentrando um estabelecimento e ao sair, o suspeito foi detido pela vítima, que com a ajuda de populares contiveram o acusado até a chegada de uma guarnição policial.



Os militares vistoriaram o suspeito e encontraram em seu bolso um maço de cigarros e a quantia de R$8,25. Durante a abordagem o acusado afirmou aos policiais que foi confundido com outra pessoa e que o dinheiro que foi encontrado em seu bolso é proveniente de um trabalho de limpeza que realizou na calçada da Rua Egidio Thomé.



Diante dos fatos, vítima e acusado foram conduzidos até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para prestar esclarecimentos.