Polícia procura identificar suspeito de homicídio em Itaporã

Aislan Nonato, do iFato Vítima foi assassinada dentro de casa

Polícia Civil de Itaporã, município na região sul de Mato Grosso do Sul, investiga a morte de um homem de 29 anos na noite de sexta-feira (5). Vítima foi atingida por dois tiros, não resistiu e morreu em sua residência, localizada na avenida José Chaves da Silva.



Segundo o site iFato, caso aconteceu por volta das 23h30 e uma pessoas ainda não identificado teria chamado duas vezes por Cristiano Vicente Xavier e disparado em seguida. Vítima foi atingida no pescoço e na bochecha direita.



Cristiano foi encontrado caído próximo a porta do banheiro da residência, já sem vida. Ainda de acordo com o site, ele morava sozinho no local. Peritos estiveram no imóvel para coletar provas que vão ajudar a polícia a resolver o caso.