Polícia prende suspeitos da morte do casal indígena

Osvaldo Duarte/Dourados News Acusados serão apresentados na segunda-feira pela polícia

Foram presos na manhã deste sábado (8) os dois homens suspeitos de terem assassinados o casal índigena Osvaldo Ferreira, de 38 anos, e Rosilene Rosa, de 34 anos na madrugada de sexta-feira (7) na aldeia Bororó, em Dourados.



A dupla foi encaminhada para a delegacia após lideranças indígenas encontrarem os apontados pelo crime bárbaro e abordarem os mesmos até a chegada policial.



O delegado do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, Rodolfo Daltro, relatou apenas que irá apresentar os autores do crime apenas na segunda-feira, pela manhã.



O casal foi encontrado morto dentro da residência em que moravam na aldeia com sinais de facadas. A mulher ainda estava nua e apresentava sinais de estupro. O rosto dela ainda estava machucado possivelmente com mordidas de cachorro. Os corpos foram encontrados após o filho do casal avisar a professora na escola sobre o ocorrido e ela ter ligado para a polícia.