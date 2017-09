Polícia prende quatro pessoas por associação criminosa em Campo Grande

Derf/GOI Foram presos Jucelino Flávio Macedo Neto 45, Aneides Moreira Tristão 51, Marcínio Mariano Martins 40 e Teyla Pereira dos Santos 41

Na noite ontem (25), policiais da DERF (Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos) e GOI (Grupo de Operações e Investigações) efetuaram a prisão em flagrante de quatro pessoas pelo crime de Associação Criminosa.



Foram presos Jucelino Flávio Macedo Neto 45, Aneides Moreira Tristão 51, Marcínio Mariano Martins 40 e Teyla Pereira dos Santos 41.



Também fazem parte da quadrilha, Milton Motta Junior 42, que está cumprindo pena no presídio de Segurança Máxima, em Campo Grande, pelo crime de Associação Criminosa e um indivíduo, já identificado, que os policiais esperam prender nas próximas horas.



De acordo com delegado Carlos Delano o grupo foi responsável pelo roubo a uma carga das Lojas Casas Bahia, acontecido na noite do dia 19 de setembro deste ano. “Através de investigação conseguimos levantar a participação de cada integrante no crime, sendo que Aneides e Jucelino detinham informações privilegiadas quanto ao funcionamento da empresa, tendo em vista que já trabalharam como motorista numa prestadora de serviço terceirizada das Casas Bahia, Marcínio e o outro comparsa que está foragido praticaram efetivamente o roubo, com o apoio de Jucelino que estava de carro acompanhando a ação e depois ficou responsável por negociar a venda dos objetos roubados e o presidiário Milton e sua esposa Teyla eram os responsáveis por armazenar os objetos roubados”, conta o delegado.



Com a prisão da maioria dos autores, os policiais conseguiram recuperar aproximadamente metade do prejuízo, sendo apreendidos: 01 DVD da marca LG, 05 celulares Motorola, 02 telefones fixos, 02 liquidificadores, 06 televisores, 07 celulares da marca Positivo, 03 celulares da marca LENOXX e 01 vídeo Game Xbox, totalizando cerca de R$ 20 mil.



Com exceção de Teyla, todos os demais integrantes da quadrilha já possuíam antecedentes criminais, sendo que Jucelino cumpriu pena por tráfico de drogas, Aneides tem passagem por furto e ameaça e Marcínio já cumpriu pena por tráfico de drogas.