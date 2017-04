Polícia prende oito bandidos do maior roubo da história na fronteira

Divulgação Policiais seguem procurando os outros integrantes do mega-assalto no Paraguai

A Polícia Federal anunciou nesta terça-feira (25) que prendeu oito bandidos do maior roubo da história do Paraguai onde cerca de 50 bandidos fortemente armados invadiram a sede da transportadora de valores Prosegur em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil, e levaram por volta de US$ 40 milhões (o equivalente a mais de R$ 120 milhões).



Nesta segunda-feira, houve troca de tiros em uma área rural de Itaipulândia, às margens do Lago de Itaipu, no oeste do Paraná. No combate, três foram mortos, dois ficaram feridos e até o momento oito foram presos. Além disso, a PF diz ter apreendido sete veículos (entre eles, um carro de polícia), dois barcos, seis fuzis, uma pistola, explosivos, malotes vazios e munição de grosso calibre.



O assalto

Na madrugada de segunda-feira, bandidos, supostamente brasileiros, invadiram a empresa de transporte de valores que fica a 4 quilômetros da Ponte Internacional da Amizade, no oeste do Paraná e explodiram a entrada, além de trocar tiros com vigilantes. O assalto durou cerca de três horas e eles acabaram fugindo com o dinheiro. Um policial paraguaio que estava de plantão foi morto.



Por volta de meio-dia, policiais encontraram parte dos bandidos na cidade paranaense de Itaipulândia e após perseguição, houve trocas de tiros em uma área rural. Policiais militares e civis da região foram acionados e um helicóptero contribuiu com a ação que terminou em presos, feridos e mortos. Duas horas depois, nova troca de tiros, dessa vez em São Miguel do Iguaçu e os bandidos abandonaram um veículo roubado, munição de fuzil e explosivos.