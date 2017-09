Polícia prende homem que capturava papagaio sob encomenda de traficantes

Divulgação/PMA Aves foram resgatadas para serem tratadas e devolvidas à natureza

Policiais militares ambientais prenderam um rapaz, de 25 anos, que capturava papagaios sob encomenda de traficantes de animais. O flagrante foi feito nesta quinta-feira (28), em propriedade rural à margem da BR 376, nas proximidades do córrego Baile, no município de Nova Andradina.

De acordo com informações da polícia, equipe realizava trabalho de prevenção e orientação no sentido de evitar que aves sejam retiradas dos ninhos, quando recebeu denúncia de que um morador de acampamento de sem-terras, estaria capturando papagaios.

O rapaz foi encontrado no local indicado e com ele havia dois papagaios da espécie canário-da-terra já capturados. As informações indicavam que o homem havia sido contratado para retirar grande quantidade de aves dos ninhos a pedido de traficantes.

O rapaz foi levado à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina e responderá por crime ambiental. A pena é de seis meses a um ano de detenção. A PMA também autuou o infrator administrativamente e arbitrou multa de R$ 4 mil.

As aves foram encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.

Fiscalização

De acordo com a PMA, este é um período preocupante com relação ao tráfico de animais silvestres. Pois, de agosto a dezembro, acontece a reprodução do papagaio que é a espécie mais traficada em Mato Grosso do Sul.

Para tentar prevenir esse tipo de crime ambiental, são realizados trabalhos preventivos, por meio de informação da legislação e Educação Ambiental. Segundo a PMA, o modus operandi principal dos traficantes é de aliciamento dos sitiantes, assentados e funcionários de propriedades rurais, para que eles capturem aves e as vendas. Segundo a polícia, muitas pessoas fazem isso sem saber que estão cometendo crime ambiental.

A região principal do problema está sendo monitorada, tais como, os municípios de Jateí, Batayporã, Bataguassu, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina e Brasilândia, além de Naviraí e Mundo Novo.