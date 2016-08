Polícia prende 27º integrante de quadrilha presa na Operação Dublê

Dourados News Operação começou em 2014

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriram, em São Paulo (SP), um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva da 1ª Vara Criminal de Dourados, em continuidade às investigações da Operação Dublê, deflagrada no dia 27 de novembro de 2014. A ação ocorreu na quarta-feira (24) e o nome do envolvido não foi divulgado.



De acordo com informações do Dourados News, as investigações desenvolvidas em 2014 com o apoio do DOF evidenciaram a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas atuante na região de Dourados e no município fronteiriço de Coronel Sapucaia, de onde eram enviadas drogas para outros Estados da Federação, primordialmente São Paulo e Goiás, em veículos de origem ilícita.



A quadrilha usava veículos de origem ilícita, produtos de roubo, estelionato, que tinham seus sinais identificadores adulterados, dentre eles, as placas, chassis e marcação de vidros, conhecidos como "dublês" para o transporte de drogas entre os Estados da Federação.



Foi feita uma denúncia sobre o 27º integrante da organização e foi decretada a prisão preventiva. Ele é um dos distribuidores de maconha em São Paulo e negociava com integrantes do PCC.