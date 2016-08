Polícia Militar Rodoviária começa Operação “Cidade Morena”

PMR Polícia Militar Rodoviária realiza operação Cidade Morena

No aniversário de117 anos de Campo Grande, o 14º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária começa a operação Cidade Morena. A ação começa na sexta-feira (26), às 8h e encerra na segunda-feira (29).



O objetivo é reduzir os índices de acidentes nas rodovias estaduais que dão acesso a Campo Grande. A operação terá como foco a repressão às violações as leis de trânsito, combate a ultrapassagem indevida, excesso de velocidade, além do consumo de bebida alcoólica ao volante.



As atividades estarão voltadas ao combate de contrabando e o descaminho, bem como o tráfico de drogas, roubo e furto de veículos, entre outros. Para auxiliar na fiscalização serão utilizados radares móveis, bafômetros e binóculos.



De acordo com o tenente coronel Helio Gauto Rios, comandante do 14º BPMRv, as rodovias MS-010, MS-040, MS-080 e MS-455 receberam atenção redobrada devido ao feriado municipal em comemoração ao aniversário de Campo Grande, onde é esperado um aumento significativo no fluxo de veículos nesse período da operação.