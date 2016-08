Polícia Militar prende homem que tentou matar jovem com foice

A Polícia Militar foi acionada na tarde deste domingo (28) para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na aldeia Bororó, localizada próximo a cidade de Dourados.



Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito de tentar matar a vítima, um homem de 19 anos, estaria tentando fugir da população indígena do local, pois os mesmo estariam tentando linchá-lo.



Segundo a irmã da vítima o suspeito atingiu o mesmo com o uso de uma foice. Após agredir o jovem o homem fugiu com a arma do local e a mesma não foi mais encontrada.



Para se defender da população o homem correu até o lago para não apanhar das pessoas. Ele ficou dentro do lago até a chegada da polícia que deu voz de prisão ao suspeito.



Já a vítima foi encaminhada para o Hospital da Missão e posteriormente foi transferido para o Hospital da Vida em Dourados, onde permanece internado.



O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados e responderá por homicídio simples na forma tentada.