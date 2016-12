Polícia Militar prende criminosos por tentativa de roubo e captura foragido da Justiça

Somente neste final de semana, o 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana e Anastácio conseguiu prender autores por tentativa de roubo e capturar um foragido da Justiça.



No domingo (25) em Aquidauana, três homens, portando uma faca, tentaram roubar uma bicicleta na Rua Marechal Mallet. Aproveitando-se de um descuido dos autores, a vítima fugiu do local e foi à PM. De posse das informações, as Equipes Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) e Radiopatrulha de Aquidauana encontraram dois dos criminosos.



No sábado (24), o Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas (Getam) em Aquidauana, recebeu a informação de que um indivíduo havia tentado roubar uma corrente que estava no pescoço de uma vítima, na rua Manoel Antônio Paes de Barros. A equipe encontrou o autor, que foi preso.



Já na sexta-feira (23), a Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar em Anastácio, em rondas pelo Conjunto Habitacional Cristo Rei, encontrou um homem com atitude suspeita, após aparentar nervosismo. Ao ser abordado, os policiais verificaram que ele tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça Brasileira. O homem foi capturado.



Conforme informou a assessoria da Policia Militar, todos os criminosos foram presos e entregues à Delegacia de Polícia local.