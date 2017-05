Policia Militar de Mato Grosso do Sul apreende 33 toneladas de drogas nos quatro primeiros meses de 2017

Divulgação/Assessoria No total são 32.494 são de maconha. O restante das apreensões divide-se em cocaína, pasta base, crack e haxixe.

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul divulga o balanço de apreensão de drogas dos quatros primeiros meses do ano de 2017. Essas ações fazem parte do programa “MS Mais Seguro”, que tem como objetivo de garantir a tranquilidade e a ordem pública.



Segundo o levantamento, nos primeiros quatro meses de 2017 foram apreendidas pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul mais de 33 218 toneladas de drogas, dessas, 32.494 são de maconha. O restante das apreensões divide-se em cocaína, pasta base, crack e haxixe.



Outro dado bastante significativo no mesmo período foi à apreensão 295 mil pacotes de cigarro. Além das drogas foram recuperados 824 veículos roubados e 316 armas de fogo apreendidas.



Além disso, foram efetuadas 1291 prisões de foragidos da justiça e outras 11408 pessoas foram encaminhadas até as delegacias, resultando em 4931 flagrantes.



Esses números são resultados, principalmente, da intensificação de ações de prevenção a partir das metas do programa “MS Mais Seguro”, que compactua com o atual plano de comando da Polícia Militar, que tem como objetivo garantir a segurança e a preservação da ordem pública no estado.



No mesmo período do ano passado foram apreendidas 37 630 toneladas de drogas, mostrando que a PM continua atuante dia-a-dia pra combater o tráfico de drogas.



O Comandante da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, destacou “que todas essas ações refletem numa diminuição da criminalidade e a Polícia Militar continuará desenvolvendo ações planejadas para garantir sempre, a proteção da vida e patrimônio dos cidadãos sul-mato-grossenses”.



Para o crime organizado as apreensões de drogas geraram um prejuízo de cerca de R$82.923.345,60, sendo que se os entorpecentes chegassem a ser comercializados renderiam três vezes mais aos traficantes e se alastraria e destruindo diversas famílias.



A Polícia Militar conta com a ajuda da sociedade e quem tiver alguma denuncia, que ligue para o disque denúncia nos 181 ou 190 telefone direto da PM.