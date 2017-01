Polícia Militar de Itaquiraí apreende 1740 quilos de maconha

Divulgação/Assessoria Drogas estavam escondidas entre carregamento de carne suína

No último sábado (07), policiais militares do 2º Pelotão de Polícia Militar de Itaquiraí, receberam a denúncia, via 190, de que próximo às Fazendas São Rafael e Espadilha havia uma movimentação estranha, aparentemente furto de gado.



Uma equipe policial deslocou até o local para atender a ocorrência, onde localizaram um veículo Scania com placa de Campo Grande encalhado em uma região arenosa. Ao se aproximarem do caminhão, notaram que outro veículo saiu em alta velocidade antes que pudesse ser identificado.



Na cabine do caminhão, foi localizado o condutor, um homem que ao ser questionado sobre o que estava fazendo naquele local, apenas disse que o caminhão estava carregado com carne de suíno congelado e apresentou a nota fiscal com um total de 24.500,00 kg da referida carne.



Segundo os policiais, foi solicitado ao condutor que abrisse a tampa traseira do veículo para vistoria e, em meio às carnes, foram encontrados vários tabletes de maconha, que após pesados totalizaram 1740 kg da droga.



Em rondas nas imediações foram localizados, ainda, um caminhão M. Benz e uma camioneta Toyota/Hilux, ambos abandonados. No interior da camioneta, foi localizado um rádio HT portátil em perfeito estado de funcionamento.



O condutor, os veículos e o entorpecente apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, e estão a disposição da justiça.