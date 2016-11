Polícia Militar apresenta cronograma de fim de ano hoje, na ANOREG

Divulgação Reforço policial nas áreas de grande fluxo é um dos pontos principais neste fim de ano

Cronograma e a abrangência do policiamento de final de ano em Campo Grande serão apresentados hoje, às 9 horas, na Associação dos Notários e Registradores, o cronograma e a abrangência do policiamento de final de ano em Campo Grande.



O reforço no policiamento de recobrimento abrangerá toda a área Central, regiões de shoppings, centros comerciais, Feira Central e feiras livres, rede bancária e lotérica, bares, restaurantes, lanchonetes e padarias e bairros da periferia da cidade, onde haja grande fluxo de pessoas nesta época do ano.



A estratégia é reforçar o policiamento neste período de fim de ano, com foco na redução dos índices criminais e aumento da segurança e bem estar da população. Com rondas ostensivas, ações educativas e preventivas de policiamento comunitário, que serão realizadas por equipes de bicicletas, motos, viaturas duas e quatro rodas e policiamento montado.



A solenidade de apresentação do policiamento de final de ano conta com as presenças do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, do comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Jorge Edgard Júdice Teixeira, do comandante do Policiamento Metropolitano, coronel Waldir Acosta Ribeiro e dos comandantes dos pelotões e companhias independentes da PM.



A Anoreg fica na Travessa Tabelião Nelson Pereira Seba, número 50, na Chácara Cachoeira, em Campo Grande.