Polícia Militar apreende armas e cartuchos na casa de morador

Homem, de 28 anos, foi denunciado por um morador, de 34 anos, por ter feito disparos de arma de fogo de dentro de sua residência. O caso aconteceu nesta quarta-feira (26), na rua Treze de Junho, bairro Dom Bosco, Corumbá.



Conforme informações do Diário Online, o motivo dos disparos seria que pessoas não identificadas tentaram entrar na casa. Junto com o dono do imóvel, estavam duas testemunhas, de 24 e 25 anos, que se abrigaram no interior da residência no momento dos fatos.



A equipe da Polícia Militar entrou na casa e apreendeu arma calibre 12, pistola calibre 380, 72 cartuchos de calibre 12, 02 cartuchos calibre 380 deflagrados, 10 cartuchos calibre 12 intactos, 325 munições intactas de calibre 380, totalizando seis caixas cheias e uma pela metade, além de espingarda de ar comprimido. O autor e as testemunhas foram encaminhados ao 1º Distrito Policial.