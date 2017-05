Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Policia Militar Ambiental de Rochedo autua homem por uso impróprio de motosserras

A Polícia Militar de Rochedo autuou um homem que realizava o uso ilegal de motosserras na derrubada de árvores para a exploração de madeiras, em uma fazenda da região.



De acordo com a PMA o homem de 38 anos não tinha autorização para o uso das máquinas mesmo obtendo a licença para a derrubada das árvores.



O uso de motosserra sem o documento obrigatório caracteriza-se crime ambiental, com pena prevista de três meses a um ano de detenção. As máquinas foram apreendidas e o infrator também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 3.000,00.