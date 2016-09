Polícia Militar Ambiental autua pichadores em R$ 4 mil

Tamanho do texto

A Polícia Militar Ambiental de Campo autuou dois jovens pichando a cidade. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (27). A Guarda Municipal acionou a PMA para a multa.



Os jovens, de 21 anos, estavam na avenida Noroeste, Orla Morena, no bairro Cabreúva. Cada um foi multado no valor de R$ 2 mil, o Instituto Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – Imasul será o responsável pelo julgamento administrativo, e poderá ainda majorar o valor, pois a multa prevista pelo Decreto Federal 6.514/2008 é de R$ 1 mil a R$ 50 mil.



De acordo com a PMA, os autuados responderão também por crime ambiental, conforme a Lei Federal 9.605/1998. A pena prevista é de três meses a um ano de detenção.