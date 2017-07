Tamanho do texto

Divulgação/PMA Policia Militar Ambiental autua homem por pescado ilegal

A Polícia Militar Ambiental, autou um homem de 37 anos anos por pescado Ilegal, na tarde desta quarta-feira (19), na BR 359 no municipio de Costa Rica.

De acordo com os Militares, o homem que é residente de Itapirapoá (GO), estava com 20 quilos de pescado um veículo Mitsubishi L 200 Triton, que eram transportados sem licença ambiental.

Parte do pescado estava com as características alteradas, sem cabeça e beneficiada, o que é proibido.

Além de ter o pescado apreendido o homem recebeu uma auto de infração administrativo e uma multa no valor de R$ 2.000,00. Os peixes serão doados para instituições filantrópicas.