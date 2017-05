Polícia investiga tentativa de homicídio no bairro Los Angeles

Homem de 30 ficou ferido após ser baleado na madrugada desta sexta-feira (5), em Campo Grande. Crime aconteceu por volta de 1h11, em um bar do bairro Los Angeles. Polícia Civil investiga o que pode ter motivado a ação.



Segundo boletim de ocorrência, a vítima recebeu atendimento de uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para a Upa do bairro Universitário, onde recebeu atendimento médico. Policiais militares estiveram na unidade de saúde e, em conversa com a vítima, foram informados que o suspeito pelos disparos é conhecido por Maicon.



Por conta dos ferimentos, o homem acabou sendo transferido para Santa Casa de Campo Grande. De acordo com a equipe médica, os tiros provocaram dois ferimentos na vítima. Caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.