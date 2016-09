Polícia investiga ligação de assassinato de jovem baleado com a morte de amante

Tamanho do texto

Facebook e Rádio Bela Vista Na ilustração Victória (esquerda) foi assassinada por Thamara (direita) devido a ciumes de Weverton (meio)

Na última madrugada, Weverton Silva Ayva, 28 anos, foi baleado quando saia do Estabelecimento Penal de Regime Aberto na Vila Sobrinho, mas morreu pouco tempo depois de dar entrada no pronto socorro do UPA ( Unidade de Pronto Atendimento).

O caso está sendo investigado na 7º delegacia da Capital, pois os policiais tentam saber se o assassinato de Weverton tem relação com a morte de Victória Correia Mendonça, 18 anos, morta na madrugada do dia 19 de julho, na Vila Popular, por vingança de Thamara Arguelho, 21 anos, que confessou ter atirado porque Victória teria tido um romance com Weverton, seu ex-marido.

Segundo policiais militares, testemunhas disseram que o rapaz foi surpreendido por pistoleiros que ocupavam Fiesta, cor branca e modelo antigo. No entanto, há informações de que os autores estavam em motocicleta.

Foram efetuados oito tiros e pelo menos cinco acertaram o rapaz, que morreu na UPA da Vila Almeida. O caso é investigado na 7ª delegacia.