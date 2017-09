Polícia intercepta caminhão carregado com 600 quilos de maconha

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Caminhão foi apreendido com 600 quilos de maconha

Caminhão que estava carregado com 600 quilos de maconha foi interceptado por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), nesta quinta-feira (28), na MS-295, em Tacuru.

De acordo com informações divulgadas pela polícia, equipe do DOF apreendeu o carregamento depois de abordar condutor de Fusion que era o responsável por repassar informações para motorista do caminhão sobre policiamento na rodovia.

Na sequência, o caminhão foi parado e encontrados nele 600 quilos de maconha. Os dois presos e a droga foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.