Polícia Federal cumpre mandados em antigo ‘Banco do Cidadão’

Facebook/Reprodução Wilton Acosta foi diretor do Banco do Cidadão e é um dos investigados pela operação

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (28) cumpre mandados de busca e apreensão e sequestro de veículo na empresa Microcrédito Crediquali, antigo Banco do Cidadão. A investigação foi apresentada pela Promotoria do Patrimônio Público, e relaciona possíveis desvios de recursos públicos à administração do antigo diretor do banco, Wilton Acosta, candidato à deputado federal nestas eleições. A casa dos ex-diretor do banco, foi um dos alvos da operação.

De acordo com as investigações, entre 2016 e 2017, recursos públicos teriam sido usados indevidamente indevidamente para a aquisição de bens privados e pagamentos de despesas particulares de ex-dirigentes e membros do conselho deliberativo da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

O Banco do Cidadão foi criado em 2013 com objetivo de conceder empréstimos pessoais e empresariais com baixo índice de juros, porém, a instituição não possui recursos desde o fim do ano passado.