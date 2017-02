Polícia faz operação em conveniência e prende homem

Deurico/Capital News Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro

A Polícia Militar fez uma operação contra o barulho na conveniência. O estabelecimento fica no cruzamento das ruas Ceará com a Euclides da Cunha. O caso acontece na madrugada de domingo (5) e encontraram a mesma situação de uma semana atrás.



Um homem foi preso por dirigir bêbado,14 pessoas notificadas por conta do som alto e CNH foi apreendida. Ao todo, 43 motoristas foram abordados e tiveram os carros vistoriados no local.





Serão realizadas mais operações nos endereços que normalmente são denunciados por vizinhos. Ao todo, 8 viaturas foram para o local para a operação.