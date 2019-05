Polícia encontra droga dentro de sofá em Lava-Rápido

Divulgação/SIG Polícia chegou até o jovem após receber denúncia de tráfico no Lava-Rápido

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas após policias civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados encontrarem drogas na residência e em um Lava-Rápido de sua propriedade localizada no bairro Água Boa. Parte da droga estava escondida dentro de um sofá.



De acordo com o SIG, os policiais realizaram o flagrante após uma denúncia de tráfico no estabelecimento comercial. Lá, eles acharam dois tabletes de maconha que pesaram cerca de 3 kg escondidos dentro de um sofá existente no escritório.



Em continuidade da diligência, os policias foram até a residência do jovem e encontraram 28 gramas de cocaína com alto grau de pureza, além de várias porções de maconha.



Em checagem ao sistema, a polícia verificou que o jovem já havia cumprido pena por tráfico de drogas e desta vez foi atuado em flagrante pela prática desse crime, sendo representado pela decretação da sua Prisão Preventiva.