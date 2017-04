Polícia do Paraguai faz ação contra integrantes do PCC na fronteira

Agentes da Policia Nacional do Paraguai realizaram mandatos de buscas e apreensão nesta sexta-feira em um apartamento na cidade de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, no Brasil. Os alvos seriam integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) que poderiam estar envolvidos no maior assalto do país realizado no dia 24 deste mês em Ciudad del Este, na fronteira com Foz do Iguaçu.



A ação acabou frustrada já que não havia nenhuma pessoa no local. O promotor de justiça Hugo Volpe solicitará as imagens das câmeras de segurança dos locais próximos com intuiro de identificar os moradores do apartamento.

Foto: Porã News Nenhuma pessoa foi encontrada na ação realizada na manhã desta sexta-feira



Ao site Porã News, o promotor disse que mesmo sem encontrar os suspeitos, alguns materiais foram levados e que podem servir de evidências para as investigações. Segundo ele, a fronteira do Paraguai com Ponta Porã, tem se tornado um ponto estratégico para o crime organizado se instalar, já que os grupos buscam controlar desde o cultivo ate a comercialização a droga em todo o país assim como o envio as grandes capitais brasileiras.