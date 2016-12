Polícia confirma que Alceu Bueno foi morto por latrocínio

Deurico/Capital News ..

Após investigações que duraram três meses, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS ) afirmou nesta quinta-feira (29) que o ex-vereador de Campo Grande, Alceu Bueno foi morto por latrocínio. O corpo de Bueno foi encontrado carbonizado no dia 21 de setembro deste ano, na região do Parque dos Poderes.



O caso foi divulgado em coletiva de imprensa pelo secretário estadual de segurança pública José Carlos Barbosa, o Delegado-Geral Adjunto da Policia Civil, Antonio Costa Mayer, e os Delegados Fábio Peró e Edilson Santos.



A Operação “Free Lander” apontou que o crime foi de roubo por seguido de morte, e após, houve a ocultação de cadáver. Os responsáveis são o autônomo Elpidio Cesar Macena do Amaral, 26, o pedreiro Josian Edson Cuando Macena, 21, que é sobrinho de Elpídio e a dona de casa, Katia de Almeida Rocha, 24. A Garras chegou à conclusão após ter verificado que o trio tentou vender o carro utilizado por Bueno na noite do assassinato em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.



Conforme apurado pela Polícia, Bueno conheceu Katia em um grupo do whatsApp. Elpídio, amante dela, ficou com ciúmes. Assim, o crime teria sido inicialmente passional. No entanto, em um encontro com o ex-vereador, Katia percebeu que ele portava dois maços com notas de R$ 100, o que motivou a realização do crime.

Após, os dois homens solicitaram à dona de casa que agendasse um novo encontro com o ex-vereador, já com a intenção de matá-lo. Na noite do dia 20 de setembro, Bueno voltou à casa de Katia, e, quando estava na cama, ela saiu e sinalizou a Elpídio e Josian, que entraram armados com um martelo e uma “tábua de bater carne”, conforme o delegado Edilson Santos. Como o ex-vereador agonizava, eles decidiram enforcá-lo com a alça de uma bolsa. Depois, seguiram até o bairro Jardim Veraneio, local que era conhecido por Josian, e queimaram o corpo com a intenção de ocultá-lo.

“A motivação começou por ciúmes por conta de um assédio de Alceu com a Kátia. A idéia era dar uma ‘repremenda’, mas quando souberam, que ele tinha dinheiro resolveram roubar”, declarou o delegado Edilson Santos.



Depois do assassinato, o trio seguiu para Ponta Porã no carro de Bueno com a intenção de vender o veículo. No entanto, como a repercussão da morte foi grande, eles não encontraram compradores.



Conforme a polícia, não houve contradição nos depoimentos dos criminosos. O delegado tem até 10 dias para encerrar o inquérito.

Deurico/Arquivo Capital News Alceu Bueno

Relembre o caso

No dia 21 de setembro, um morador da região do Parque dos Poderes avistou uma fumaça e ao se aproximar viu que era um corpo. Conforme uma série de indícios os policiais desconfiaram que era de Alceu Bueno.

O ex-vereador renunciou ao mandato no fim de abril de 2015. Ele virou réu em um escândalo de exploração sexual em Campo Grande. Bueno foi filmado mantendo relações sexuais com uma adolescente, supostamente mediante pagamento em dinheiro, em um esquema que também envolveria extorsão divulgado nacionalmente.