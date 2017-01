Polícia Civil realiza reconstituição de crime do PRF que matou empresário

Deurico Ramos/Capital News Reconstituição começou por volta das 5h20

A reconstituição do crime da morte do empresário Adriano Correia do Nascimento, de 33 anos, fechou trechos da avenida Ernesto Geisel, Centro de Campo Grande. A ação começou por volta das 5h20, desta quarta-feira (11).



O policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, 47 anos, que matou o empresário e feriu mais duas pessoas, também participa da reprodução. Até o momento Ricardo está participando das cenas realizadas pela Polícia Civil.



O supervisor comercial, Agnaldo Espinosa da Silva, de 48 anos, que estava no carro do empresário também participa da reconstituição. Os motoristas terão que desviar por ruas paralelas e o itinerário dos ônibus também mudou. Foi interditado a avenida Ernesto Geisel, entre a rua João Rosa Pires, Fernando Corrêa da Costa e na rua 26 de Agosto.