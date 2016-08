Polícia Civil deflagra depósito com quatro toneladas de maconha

Um depósito de narcotráfico foi descoberto por meio de uma operação da Polícia Civil realizada na noite desta terça-feira (30) em Ponta Porã. Após a ação policial foram apreendidas mais de quatro toneladas de maconha e cinco pessoas foram presas.





Divulgação/Porã News Polícia apreende quatro toneladas de maconha em depósito

Segundo o site Porã News, o caso aconteceu por volta das 20h desta terça durante um trabalho de inteligência realizada pelos agentes da Narcóticos do Setor de Investigações e Apoio Tático Operacional (SIATO) da Policia Civil de Ponta Porã, coordenado pelo delegado Jarley Inácio de Souza.



A operação foi deflagrada em um depósito localizado na rua Ceará, no bairro da Mooca, após um veículo VW Parati de cor prata com placas do estado Paraná passarem pelo local de maneira suspeita. Dentro do veículo haviam dois homens que foram abordados pelos agentes e que estavam.



Após abordagem foi identificado com os suspeitos um pedado de maconha que seria usado como mostra para os compradores da droga. Dessa forma a equipe policial conseguiu chegar até uma residência, que funcionava como deposito para mais de quatro toneladas de maconha e haxixe, além de mistura para cocaína. No local a droga era manipulada e acondicionada para ser vendida.



Na residência ainda foi encontrado vários documentos que foram apreendidos pelos agentes do SIATO a fim de identificar os demais integrantes do narcotráfico que estaria atuando nesta parte da fronteira com o Paraguai.



Os cinco receberam voz de prisão e juntamente com os diversos documentos encontrados na residência, foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis com a droga.