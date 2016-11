Policia Civil apreendeu na tarde desta quarta-feira mais de três toneladas de Maconha

Divulgação Investigação levou a apreensão na Rodovia MS-195 entre as cidades de Iguatemi e Eldorado

Apreensão de mais de três toneladas de maconha na Rodovia MS-195, trecho que liga Iguatemi a Eldorado, ocorreu na tarde desta quarta-feira (23) e foi divulgada no site da Policia na manhã de hoje (24). A droga, segundo informação era transportada em um caminhão de leite.



Foram dois dias de campana ininterrupta a espera do caminhão que transportava a carga, quando, ao notar que seria abordado, o condutor abandonou o caminhão com o entorpecente e fugiu.



De acordo com Thiago de Lucena e Silva, delegado que comandou as investigações do caso, o caminhão transportava certa quantidade de leite, para desviar a atenção da verdadeira carga, avaliada em mais de três mil quilos de maconha em tabletes, que estavam escondidos em dois fundos falsos, construídos no interior do compartimento de carga.



As investigações continuam para tentar identificar os envolvidos com o carregamento do entorpecente. Ainda segundo o delegado, todo o entorpecente apreendido estaria saindo da região da fronteira com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul.