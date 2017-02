Polícia busca identificar corpo encontrado boiando em rio

Policia Civil de Nioaque, cidade no sul de Mato Grosso do Sul, trabalha para tentar identificar o corpo de um homem encontrado boiando no rio do município por volta das 19h30 de segunda-feira (6).



De acordo com as primeiras informações policiais, a vítima foi encontrada a 200 metros da segunda ponte do município, na região da Barra. O corpo teria sido encontrado por pescadores.



Peritos coletaram amostras digitais da vítima para tentar identificar o corpo. Ainda de acordo com a polícia, não há registro de pessoas desaparecidas na cidade pelos últimos dias. Os trabalhos também estão voltados a encontrar possíveis familiares do homem.