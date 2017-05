Polícia apresenta suspeito de tentar matar motorista da Uber durante assalto

Polícia Civil de Campo Grande apresentou na manhã desta quarta-feira (17), o homem suspeito de esfaquear um motorista da Uber durante um assalto no fim do mês passado. A vítima realizava uma corrida no dia 28 de abril, por volta das 18h30, quando o “passageiro” anunciou o assalto.

Reprodução/PCMS Suspeito de latrocínio



De acordo com o delegado responsável pelo caso, a identificação do suspeito se deu no dia seguinte ao crime, quando o veículo da vítima foi encontrado abandonado. No carro foi encontrado um par de luvas usado pelo autor, na tentativa de não ser identificado.



“Isso nos leva a entender que ele [o autor] agiu de caso pensado, de forma premeditada”, analisa Gustavo Ferrari, delegado da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv).



Com prisão decretada no dia 10 de maio, o suspeito chegou a ser considerado fugitivo por cinco dias, até ele se apresentar à polícia no dia 15. Ainda de acordo com o delegado, a defesa do autor relatou que seu cliente agiu para conseguir dinheiro e pagar pensão para a mãe de sua filha, pois estava sendo cobrado pela família da jovem.



Ainda de acordo com o advogado de defesa, a intenção do suspeito era apenas roubar a carteira e o telefone celular do motorista, mas para o delegado Gustavo Ferrari, há sim provas de que o crime desde o início foi pensado como latrocínio, roubo seguido de morte. Cinco pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil desde a data do crime.

Motorista ferido durante ação criminosa está internado na Santa Casa de Campo Grande desde a data do crime.