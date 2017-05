Polícia apreende carreta com 2,2 toneladas de agrotóxicos em rodovia

Divulgação/PRF Produto ilegal era transportado pela rodovia BR-163

Homem de 28 anos foi preso transportando cerca de 2,2 toneladas de agrotóxicos ilegais pela rodovia BR-163, em Eldorado, sul de Mato Grosso do Sul. Apreensão aconteceu na manhã de hoje (17), durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Segundo a PRF, a carga de origem paraguaia estava sendo transportada em uma carreta Volvo com placas de Guaraí, Tocantins, atrelado a um reboque com placas do mesmo município. Além do contrabando, o uso de documentos falsos também motivou a prisão do suspeito.



Condutor apresentou nota fiscal com indícios de adulteração. No veículo de grande porte foram localizadas marcas de agrotóxico tanto de origem nacional, quanto de origem chinesa.



Condutor e toda a carga apreendida foram encaminhados junto com a carreta para a Polícia Federal de Naviraí.