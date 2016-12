Policia apreende 14 kg de maconha em terminal rodoviário de Mundo Novo

Tamanho do texto

A Polícia Militar de Mundo Novo recebeu um chamado de que uma pessoa estava em posse de uma mala com a droga no terminal rodoviário da cidade, trajando short amarelo e camiseta verde.



Uma viatura se deslocou até o local, porém encontraram apenas a mala contendo 13.543kg de maconha, após rondas na região não localizaram o suspeito. A mala com o conteúdo foi encaminhada a delegacia.