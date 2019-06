PMA multa fazendeira acusada por infringir a Lei ambiental

Tamanho do texto

Divulgação A dona da propriedade respondera por crime ambiental

PMA multa em R$23 mil reais proprietária de área rural suspeita por degradação de matas ciliares e nascentes (Área de Preservação Permanente-APP) de um córrego que corta sua propriedade. Os Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas autuaram na ultima quinta feira (6), a proprietária rural .

No local encontrado as matas ciliares do córrego e de suas nascentes tinham sido retiradas em sua maior parte, aparentemente há um período antigo.

A infratora (38), residente em Três Lagoas, foi autuada administrativamente por danificar área considerada de preservação permanente (matas ciliares e nascentes) . Ela também responderá por crime ambiental e poderá pegar uma pena de detenção de um a três anos.