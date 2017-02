PMA intensifica fiscalização em rios do estado durante Carnaval

Mesmo com o fim da piracema se aproximando, o trabalho da Polícia Militar Ambiental (PMA) se intensificará pelos próximos dias. Durante o feriado prolongado de carnaval, entre os dias 24 e às 8h do dia 1º de março, a Operação Piracema vai dar ainda mais apoio a Operação especial de Carnaval realizada pelas policias de Mato Grosso do Sul.



Foco este ano continua sendo na pesca ilegal, sendo realizados trabalhos preventivos e de repressão à pesca predatória. Pouco mais de 80% do efetivo da PMA vão estar envolvidos na operação, inclusive do setor administrativo.

A Polícia Militar Ambiental alerta ainda que a partir do dia 1º de março, quando a pesca estará aberta, estão previstas as mesmas penalidades para quem pegar peixes fora da medida, usar petrechos não permitidos, pescar em rios proibidos ou ainda com métodos proibidos.